СК подтвердил информацию о смерти Саркисяна после взрыва в ЖК «Алые Паруса»

В Следственном комитете официально подтвердили смерть главы Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна.

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько. Он рассказал, что Саркисян был не просто уважаемым общественным деятелем, но и человеком, активно участвовавшим в защите Родины. Он также внёс значительный вклад в развитие спорта в регионе, способствуя воспитанию подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жизни.