СК подтвердил информацию о смерти Саркисяна после взрыва в ЖК «Алые Паруса»
Армен Саркисян. Фото © VK / Федерация Бокса ДНР
В Следственном комитете официально подтвердили смерть главы Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна.
«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразил мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько. Он рассказал, что Саркисян был не просто уважаемым общественным деятелем, но и человеком, активно участвовавшим в защите Родины. Он также внёс значительный вклад в развитие спорта в регионе, способствуя воспитанию подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жизни.
«Гибель Армена Нагапетовича – невосполнимая утрата для всего региона, всей России. Он был образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности. Память о нём будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал и кто ценит его вклад в дело защиты ДНР», — говорится в сообщении мэра.
Напомним, что взрыв произошёл в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. В результате трагедии погибли два человека: глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «Арбат» Армен Саркисян (он скончался в больнице) и его охранник (умер на месте). Также пострадали три человека. В настоящее время следователи работают над выяснением, кто мог установить взрывное устройство в холле ЖК. Инцидент расследуется как убийство, совершенное общеопасным способом.