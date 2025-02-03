Саралиев назвал убийство Армена Саркисяна подлым актом бесчеловечности
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев выразил соболезнования в связи с гибелью основателя батальона «АрБат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. В беседе с Life.ru парламентарий назвал Саркисяна истинным патриотом.
Покушение на Армена Саркисяна — жестокий и подлый акт бесчеловечности. Организаторы и заказчики этого преступления нелюди, в которых нет гуманности. Покушение совершено в подъезде жилого дома, где живут мирные граждане, среди которых дети, женщины, старики... Командир батальона «Арбат» Армен Саркисян истинный патриот, знал его как человека порядочного, достойного.
Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. В результате два человека погибли: это глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян (он умер в больнице) и его охранник (скончался на месте). Также три человека пострадали. Сейчас следователи выясняют, кто мог заложить взрывчатку в холле ЖК. Взрыв расследуется как убийство общеопасным способом.
Life.ru