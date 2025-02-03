Саралиев назвал убийство Армена Саркисяна подлым актом бесчеловечности

Покушение на Армена Саркисяна — жестокий и подлый акт бесчеловечности. Организаторы и заказчики этого преступления нелюди, в которых нет гуманности. Покушение совершено в подъезде жилого дома, где живут мирные граждане, среди которых дети, женщины, старики... Командир батальона «Арбат» Армен Саркисян истинный патриот, знал его как человека порядочного, достойного.