«Кровавые паруса»: почему за дорогим столичным ЖК тянется зловещая репутация В элитном ЖК «Алые паруса» в Москве произошёл теракт: при взрыве погиб основатель батальона «АрБат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян и его охранник. В этом ЖК и раньше убивали людей, были техногенные аварии и другие происшествия. Что с ним не так? 3 февраля, 10:36 ЖК «Алые паруса» в криминальные хроники попадает не впервые. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru

Утром в понедельник в столичном элитном жилом комплексе «Алые паруса» прогремел взрыв. Два человека погибли, ещё двое серьёзно пострадали. Выжившие находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. По поступающей информации, взорваться могла граната или СВУ, заложенное под потолок первого этажа. Взрывчатка сдетонировала в момент, когда под ней оказалась группа людей, выходивших из здания. Предположительно, бомба управлялась дистанционно, по видеосвязи. По предварительным данным, за терактом могут стоять спецслужбы Украины.

Среди погибших оказался президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «АрБат» (сокращённое от «Армянский батальон») Армен Саркисян (позывной Горловский). Он выходил из лифта в сопровождении охраны. Сейчас следствие отрабатывает версию покушения на него в качестве основной.

Что известно про ЖК «Алые паруса»

Комплекс премиум-класса, расположенный на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы Москвы-реки, его строительство было начато ещё в 2001 году, а последний корпус застройщик сдал к середине десятых. Он состоит из шести монолитно-кирпичных корпусов переменной этажности — от 27 до 48 этажей. Застройщик «Алых парусов» — «Донстрой».

Первые три корпуса расположены прямо на берегу Москвы-реки недалеко от последних шлюзов канала имени Москвы. Сам ЖК имеет собственную набережную и яхт-клуб с пирсами для яхт и катеров владельцев апартаментов. А кроме них закрытую охраняемую территорию, на которой можно увидеть вертолётную площадку, аквапарк, боулинг, альпийский сад, множество магазинов — развитую инфраструктуру, благодаря которой из «Алых парусов» можно вообще не выходить. Долгое время комплекс позиционировался как символ роскошной и безопасной жизни.

На место происшествия в «Алые паруса» оперативно прибыли пожарные расчёты. Однако их помощь не понадобилась — возгорания после взрыва не последовало. Фото © Life.ru

Чёрная полоса «Алых парусов»

ЖК на улице Авиационной попадает в сводки далеко не впервые. В 2016 году внутри одного из корпусов из-за лопнувшего троса рухнул лифт с пассажирами. В том ЧП погибла Ирина Володина — дочь знаменитого советского и российского телеведущего Евгения Кочергина.

Жильцы дорогостоящего жилья жаловались на работу лифтов практически с момента сдачи корпусов ЖК в эксплуатацию, однако никаких мер для их остановки, обследования и ремонта, как тогда писали СМИ, не предпринималось.

Словно насмешка судьбы, погибшая в лифте «Алых парусов» Ирина Володина активно требовала от местной УК заняться ремонтом механизмов, работа которых уже давно вызывала у жителей комплекса недовольство. Фото © Freepik

Как сообщали столичные СМИ, в 2019 году из-за вспыхнувшей между первым и минус первым этажом подсобки второго корпуса погибли два человека. Странность происшествия заключается в том, что выгорели всего два квадратных метра, их тушили около 40 минут.

В апреле 2021 года средь бела дня в местном фитнес-зале киллер застрелил Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий. Он стал вторым за восемь лет убитым в Москве вором в законе — до него из снайперской винтовки был расстрелян Аслан Усоян — Дед Хасан.

Момент убийства Альберта Рыжего попал на камеру видеонаблюдения, установленную в зале. В момент, когда началась стрельба, посетители в панике разбегались кто куда. Это позволило убийце слиться с толпой и сбежать с места преступления. Фото © YouTube / CrimeTimeRU

Известно, что убийца — некий Матлаб Султанов — выслеживал жертву около года, специально снял квартиру по соседству с Гейдаровым и ходил в тот же спортзал. Тогда пресса судачила о разборках в среде криминалитета.

В 2022 году с шестого этажа с фасада одного из корпусов осыпались облицовочные кирпичи. Они упали на тротуар и повредили припаркованные автомобили. Чудом никто не пострадал.

Кто из известных людей живёт в «Алых парусах»

Несмотря на то что среди современного жилья класса люкс «Алые паруса» считаются старичками (это один из самых первых комплексов такого уровня в Москве), ЖК по-прежнему остаётся привлекательным для звёзд отечественного шоу-бизнеса, а также политиков. Эксперты утверждают, что на это влияют небольшое количество квартир здесь, соответственно, невысокая плотность заселения, а также обособленность комплекса — он расположен на удалении от соседних домов и крупных магистралей.

Известно, что здесь живут телеведущие Алла Довлатова, Дана Борисова и Екатерина Одинцова, в 2020 году здесь видели рокера Владимира Кузьмина, в 2022 году ипотеку на квартиру в ЖК оформила певица Анна Седокова. Хоромы общей площадью 220 квадратов обошлись артистке в 90 млн рублей. По данным телеграм-канала SHOT, взрыв в холле прогремел под квартирой известного столичного адвоката Сергея Жорина. Самого его не было в тот момент дома.

На сегодняшний день стоимость квадратного метра в «Алых парусах» в среднем колеблется в пределах 400–600 тыс. рублей. Согласно данным сайтов недвижимости, на рынке квартиры здесь сейчас продаются в диапазоне от 32 млн рублей за однушку площадью 65 квадратов до 250 млн рублей — столько стоит почти 300-метровый пентхаус с террасой и камином.

Авторы Евгений Кузнецов