СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет России завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на адвоката одного из обвиняемых, Олега Власова.

Он отметил, что следственные действия завершены, и стороны начали знакомиться с материалами дела. Власов уточнил, что по закону первоочередное право на ознакомление имеют потерпевшие, которых насчитывается около тысячи.