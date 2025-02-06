СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе»
Адвокат Власов: Завершено расследование дела о теракте в «Крокусе»
Следственный комитет России завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на адвоката одного из обвиняемых, Олега Власова.
Он отметил, что следственные действия завершены, и стороны начали знакомиться с материалами дела. Власов уточнил, что по закону первоочередное право на ознакомление имеют потерпевшие, которых насчитывается около тысячи.
«Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — сказал адвокат.
Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года. Боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали уже на следующей день в Брянской области, а в Москве были арестованы 12 их пособников. Ранее стало известно, что боевики, связанные с терактом, могут получить от 7,5 года до 15 лет заключения свободы в Турции.
Life.ru