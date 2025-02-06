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Регион
6 февраля, 08:52

СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе»

Адвокат Власов: Завершено расследование дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет России завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на адвоката одного из обвиняемых, Олега Власова.

Он отметил, что следственные действия завершены, и стороны начали знакомиться с материалами дела. Власов уточнил, что по закону первоочередное право на ознакомление имеют потерпевшие, которых насчитывается около тысячи.

«Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — сказал адвокат.

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Житель Твери признан виновным в содействии фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года. Боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали уже на следующей день в Брянской области, а в Москве были арестованы 12 их пособников. Ранее стало известно, что боевики, связанные с терактом, могут получить от 7,5 года до 15 лет заключения свободы в Турции.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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