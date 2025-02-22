Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 13:46

Срок расследования теракта в «Крокусе» продлили до мая

Дело 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» выделено в отдельное производство

Уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», касающееся 19 обвиняемых, было выделено в отдельное производство, а срок расследования продлён до конца мая. Эта информация содержится в материалах дела.

«Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых, среди которых исполнители теракта и их пособники, выделено в отдельное производство. В настоящее время в одном производстве соединено 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц», — говорится в документе, передаёт ТАСС.

В рамках уголовного дела было проведено свыше 1 300 различных судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и другие. Срок расследования по данному делу продлён до 22 мая 2025 года.

У «Крокуса» начали строить мемориал по 145 жертвам теракта
У «Крокуса» начали строить мемориал по 145 жертвам теракта

Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта прошлого года. Четверо террористов расстреливали посетителей концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Преступники убили 145 человек и ранили более 550. После совершённого они планировали скрыться на Украине, но их успели перехватить. Летом задержали ещё пятерых фигурантов.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar