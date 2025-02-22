Срок расследования теракта в «Крокусе» продлили до мая
Дело 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» выделено в отдельное производство
Уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», касающееся 19 обвиняемых, было выделено в отдельное производство, а срок расследования продлён до конца мая. Эта информация содержится в материалах дела.
«Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых, среди которых исполнители теракта и их пособники, выделено в отдельное производство. В настоящее время в одном производстве соединено 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц», — говорится в документе, передаёт ТАСС.
В рамках уголовного дела было проведено свыше 1 300 различных судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и другие. Срок расследования по данному делу продлён до 22 мая 2025 года.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта прошлого года. Четверо террористов расстреливали посетителей концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Преступники убили 145 человек и ранили более 550. После совершённого они планировали скрыться на Украине, но их успели перехватить. Летом задержали ещё пятерых фигурантов.
Life.ru