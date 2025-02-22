Срок расследования теракта в «Крокусе» продлили до мая

Уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», касающееся 19 обвиняемых, было выделено в отдельное производство, а срок расследования продлён до конца мая. Эта информация содержится в материалах дела.

«Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых, среди которых исполнители теракта и их пособники, выделено в отдельное производство. В настоящее время в одном производстве соединено 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц», — говорится в документе, передаёт ТАСС.