У «Крокуса» начали строить мемориал по 145 жертвам теракта
Пожар в «Крокусе». Фото © Life.ru
Напротив здания «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где 22 марта 2024 года года в результате теракта погибли 145 человек, начали возводить мемориал жертвам трагедии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента и информированный источник.
По его словам, строители устанавливают на месте трагедии конструкцию из металла, которая станет основой композиции. Инсайдер агентства рассказал, что работы проводятся под руководством собственника здания Crocus Group.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта прошлого года. Четверо вооружённых террористов открыли огонь на поражение по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Преступники убили 145 человек и ранили более 550. После массовой бойни злоумышленники попытались бежать на Украину, однако их перехватили под Брянском. Летом были задержаны ещё пятеро фигурантов. Четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособники.