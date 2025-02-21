У «Крокуса» начали строить мемориал по 145 жертвам теракта

Напротив здания «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где 22 марта 2024 года года в результате теракта погибли 145 человек, начали возводить мемориал жертвам трагедии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента и информированный источник.