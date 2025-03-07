В США заявили о задержании предполагаемого организатора теракта в «Крокусе»

Министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы, который подозревается в планировании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Это сообщение опубликовано в официальном заявлении ведомства.

Согласно представленной информации, Шарифулла является членом террористической организации ИГИЛ*. В процессе следствия он признался в том, что давал рекомендации потенциальным участникам атаки по использованию огнестрельного оружия. Кроме того, Шарифулла подтвердил, что смог узнать двоих из четырёх боевиков, задержанных российскими правоохранительными органами, как тех, кому он лично давал инструкции.

Следствием также установлено, что подозреваемый принимал участие в военных действиях против американских сил в Афганистане. В частности, ему вменяется причастность к теракту, произошедшему в кабульском аэропорту в 2021 году, в результате которого погибли эвакуируемые военнослужащие США.

После выдвижения обвинений Шарифулла был арестован на территории Пакистана и экстрадирован в Штаты для проведения дальнейшего расследования. Ему грозит пожизненный срок.