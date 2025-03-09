Соседние с Сирией страны объявили о начале операции по борьбе с ИГИЛ*
Иордания, Ирак, Ливан, Турция и Сирия начнут операцию по борьбе с ИГИЛ*
Соседние с Сирией государства планируют начать борьбу с ИГИЛ*. В операции будут задействованы Сирия, Иордания, Ирак, Ливан и Турция, заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади после министерского совещания, проходившего в Аммане.
«Мы договорились начать совместную операцию по сотрудничеству и координации в борьбе с ИГИЛ* и опасностью, которую она представляет для нашей братской Сирии, для наших стран, для региона и для мира в целом», — заявил министр иностранных дел Иордании.
Глава МИД Ирака Фуад Хусейн дополнил, что противостояние боевикам требует не только усилий Сирии, но и регионального и международного сотрудничества.
Напомним, что власть в Сирии с декабря прошлого года захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия» (СНА). 6 марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников бывшего лидера республики Башара Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев сложить оружие. За несколько дней там погибли 532 мирных жителя. В Минобороны Сирии объявили о закрытии дорог в прибрежную часть страны.
* Запрещённая в России террористическая организация
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