Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 18:27

Соседние с Сирией страны объявили о начале операции по борьбе с ИГИЛ*

Иордания, Ирак, Ливан, Турция и Сирия начнут операцию по борьбе с ИГИЛ*

Соседние с Сирией государства планируют начать борьбу с ИГИЛ*. В операции будут задействованы Сирия, Иордания, Ирак, Ливан и Турция, заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади после министерского совещания, проходившего в Аммане.

«Мы договорились начать совместную операцию по сотрудничеству и координации в борьбе с ИГИЛ* и опасностью, которую она представляет для нашей братской Сирии, для наших стран, для региона и для мира в целом», — заявил министр иностранных дел Иордании.

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн дополнил, что противостояние боевикам требует не только усилий Сирии, но и регионального и международного сотрудничества.


Напомним, что власть в Сирии с декабря прошлого года захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия» (СНА). 6 марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников бывшего лидера республики Башара Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев сложить оружие. За несколько дней там погибли 532 мирных жителя. В Минобороны Сирии объявили о закрытии дорог в прибрежную часть страны.

* Запрещённая в России террористическая организация

Пал крупнейший бастион курдов к западу от реки Евфрат в Сирии
Пал крупнейший бастион курдов к западу от реки Евфрат в Сирии
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Полина Никифорова
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar