Соседние с Сирией страны объявили о начале операции по борьбе с ИГИЛ*

Соседние с Сирией государства планируют начать борьбу с ИГИЛ*. В операции будут задействованы Сирия, Иордания, Ирак, Ливан и Турция, заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади после министерского совещания, проходившего в Аммане.

«Мы договорились начать совместную операцию по сотрудничеству и координации в борьбе с ИГИЛ* и опасностью, которую она представляет для нашей братской Сирии, для наших стран, для региона и для мира в целом», — заявил министр иностранных дел Иордании.