Минобороны Сирии объявило о закрытии дорог в прибрежную часть страны
Минобороны нынешнего правительства Сирии доложило о закрытии дорог, которые идут в прибрежную зону государства. Там прежде начались вооружённые столкновения со сторонниками экс-лидера Башара Асада. Об этом пишет местное агентство SANA.
«После восстановления контроля над большинством районов, в которых сторонники прежнего режима устроили коррупцию и преступность, министерство обороны Сирии в координации с управлением общей безопасности объявляют о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть для выявления и пресечения нарушений и постепенного восстановления стабильности в регионе», — говорится в сообщении агентства.
Журналисты пояснили, что в Минобороны создали комиссию по выявлению нарушений и привлечению к военному суду тех, кто нарушил приказы действующего командования в ходе операции в прибрежной части страны.
Напомним, что сторонники Асада подняли восстание в сирийской Латакии 6 марта. Для борьбы с мятежниками сирийские войска начали масштабную операцию. Вскоре нынешний президент Ахмед аш-Шараа призвал противников сложить оружие.
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