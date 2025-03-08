Минобороны Сирии объявило о закрытии дорог в прибрежную часть страны

Минобороны нынешнего правительства Сирии доложило о закрытии дорог, которые идут в прибрежную зону государства. Там прежде начались вооружённые столкновения со сторонниками экс-лидера Башара Асада. Об этом пишет местное агентство SANA.

«После восстановления контроля над большинством районов, в которых сторонники прежнего режима устроили коррупцию и преступность, министерство обороны Сирии в координации с управлением общей безопасности объявляют о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть для выявления и пресечения нарушений и постепенного восстановления стабильности в регионе», — говорится в сообщении агентства.