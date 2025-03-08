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Регион
8 марта, 05:39

Российские бойцы укрыли на своей базе Хмеймим спасающихся от казней сирийцев

Российские бойцы укрыли на своей базе Хмеймим спасающихся от казней сирийцев. Обложка © X / jharnous

Российские бойцы укрыли на своей базе Хмеймим спасающихся от казней сирийцев. Обложка © X / jharnous

В Сирии вновь вспыхнули боестолкновения. Согласно распространяемой в Сети версии, они произошли после выступления сторонников бывшего президента страны Башара Асада. Сообщается, что после него поддерживаемое Западом новое руководство страны отдало приказы устроить геноцид среди населения, которое несогласно с действиями новых властей.

Российские бойцы укрыли на своей базе Хмеймим спасающихся от казней сирийцев. Видео © X / jharnous

По информации местных СМИ, людей расстреливают целыми семьями. На фотографиях можно увидеть, как сирийцы прячутся от расправ. В надежде спастись, жители Латакии и Тартуса пришли к российской авиабазе Хмеймим. Наши солдаты пустили людей. Просящие защиту сейчас в безопасности.

В беседе с «Царьградом» политолог и востоковед Каринэ Геворгян заявила, массовый геноцид населения в Сирии происходит уже давно. Также она считает, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не контролирует тех боевиков, которые вошли из Идлиба с Дамаск вместе с ним. Тем временем Генеральный директор аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев уверен, что происходящее играет на руку врагам сирийского народа.

«Кроме того, мы все ещё впадаем в ошибку, ставя на одну доску запрещённую в России ИГИЛ* и оппозиционные режиму Асада группировки как «Хейат Тахрир аш-Шам»*, а также другие революционные отряды, с которыми нам необходимо установить и поддерживать контакты, поскольку они представляют нынешнюю власть», — пояснил он.

Сторонники Асада подняли восстание в сирийской Латакии
Сторонники Асада подняли восстание в сирийской Латакии

Между тем ранее сообщалось, что сторонники Асада подняли восстание в сирийской Латакии 6 марта. Для борьбы с мятежниками сирийские войска начали масштабную операцию.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Оксана Попова
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