В Сирии вновь вспыхнули боестолкновения. Согласно распространяемой в Сети версии, они произошли после выступления сторонников бывшего президента страны Башара Асада. Сообщается, что после него поддерживаемое Западом новое руководство страны отдало приказы устроить геноцид среди населения, которое несогласно с действиями новых властей.

Российские бойцы укрыли на своей базе Хмеймим спасающихся от казней сирийцев. Видео © X / jharnous

По информации местных СМИ, людей расстреливают целыми семьями. На фотографиях можно увидеть, как сирийцы прячутся от расправ. В надежде спастись, жители Латакии и Тартуса пришли к российской авиабазе Хмеймим. Наши солдаты пустили людей. Просящие защиту сейчас в безопасности.

В беседе с «Царьградом» политолог и востоковед Каринэ Геворгян заявила, массовый геноцид населения в Сирии происходит уже давно. Также она считает, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не контролирует тех боевиков, которые вошли из Идлиба с Дамаск вместе с ним. Тем временем Генеральный директор аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев уверен, что происходящее играет на руку врагам сирийского народа.

«Кроме того, мы все ещё впадаем в ошибку, ставя на одну доску запрещённую в России ИГИЛ* и оппозиционные режиму Асада группировки как «Хейат Тахрир аш-Шам»*, а также другие революционные отряды, с которыми нам необходимо установить и поддерживать контакты, поскольку они представляют нынешнюю власть», — пояснил он.