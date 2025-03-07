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Регион
6 марта, 22:52

Сторонники Асада подняли восстание в сирийской Латакии

В сирийской Латакии ввели комендантский час после боёв вблизи российской авиабазы Хмеймим. Власти провинции решили установить ограничение передвижения до 10:00 пятницы из-за столкновений сирийских силовиков с приверженцами экс-президента Башара Асада. Такие данные опубликовало сирийское агентство SANA.

6 марта сторонники Асада атаковали блокпост внутренней безопасности новой сирийской администрации у Джеблы. Этот город расположен рядом с российской авиабазой Хмеймим. В результате столкновений погибли не менее 15 сирийских силовиков.

В Дамаске в бою столкнулись силовики и сторонники Асада
В Дамаске в бою столкнулись силовики и сторонники Асада

Также, по информации агентства, поддерживающие бывшего президента вооружённые группы напали на военные объекты в Бейт-Ана на юге Латакии. В результате этого нападения один сирийский силовик погиб, ещё несколько человек пострадали.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва продолжает контакты с сирийскими властями, и вопрос баз РФ фигурирует в них. При этом очных контактов Владимира Путина с новым лидером Сирии Ахмедом-аш Шараа пока не планируется.

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Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Лия Мурадьян
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