Сторонники Асада подняли восстание в сирийской Латакии

В сирийской Латакии ввели комендантский час после боёв вблизи российской авиабазы Хмеймим. Власти провинции решили установить ограничение передвижения до 10:00 пятницы из-за столкновений сирийских силовиков с приверженцами экс-президента Башара Асада. Такие данные опубликовало сирийское агентство SANA.

6 марта сторонники Асада атаковали блокпост внутренней безопасности новой сирийской администрации у Джеблы. Этот город расположен рядом с российской авиабазой Хмеймим. В результате столкновений погибли не менее 15 сирийских силовиков.