Песков: Путин пока не планирует очных контактов с новым руководством Сирии

Президент России Владимир Путин на данный момент не собирается проводить встречи с новым лидером Сирии Ахмедом-аш Шараа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что 12 февраля Путин впервые поговорил с новым лидером Сирии Ахмедом Шараа. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в стране. Российский лидер акцентировал внимание на принципиальной позиции России в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета республики. Лидеры также обсудили темы сотрудничества в сфере экономики, торговли и образования.