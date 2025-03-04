Владимир Путин
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Регион
4 марта, 17:40

Песков: Путин пока не планирует очных контактов с новым руководством Сирии

Президент России Владимир Путин на данный момент не собирается проводить встречи с новым лидером Сирии Ахмедом-аш Шараа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что 12 февраля Путин впервые поговорил с новым лидером Сирии Ахмедом Шараа. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в стране. Российский лидер акцентировал внимание на принципиальной позиции России в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета республики. Лидеры также обсудили темы сотрудничества в сфере экономики, торговли и образования.

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Life.ru

Александр Юнашев
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