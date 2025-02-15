Глава МИД Сирии в Мюнхене высказался о будущем отношений с Россией
Глава МИД Сирии: Решение о пересмотре отношений с РФ примет сирийский народ
Необходимость пересмотреть отношения с Россией определит сирийский народ. Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани.
«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зелёный свет от нашего народа, мы предпримем действия», — ответил дипломат на вопрос о будущем военных баз РФ в Сирии и двусторонних отношениях стран.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12 февраля у президента России Владимира Путина состоялся первый телефонный разговор с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа. По завершению беседы глава Сирии назвал крепкими стратегические отношения с РФ, а Путин пригласил его посетить Россию.
ТАСС / EPA / POOL / BERTRAND GUAY