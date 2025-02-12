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Регион
12 февраля, 18:39

Глава Сирии Шараа в разговоре с Путиным заявил о крепких отношениях с РФ

В среду, 12 февраля, президент России Владимир Путин впервые провёл телефонный разговор с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. После диалога лидер Сирии заявил о крепких стратегических отношениях с РФ. Кроме того, Путин пригласил Шараа с визитом в РФ.

«Президент Ахмед аш-Шараа в телефонном разговоре подтвердил, что две страны связывают стратегические крепкие отношения, а также открытость Сирии для всех сторон, что служит интересам сирийского народа, установлению безопасности и стабильности в Сирии», — говорится в сообщении пресс-службы сирийского лидера.

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. Путин подтвердил готовность российской стороны содействовать улучшению социально-экономической обстановки в САР. Кроме того, Москва окажет гуманитарную помощь жителям республики. Путин и Шараа также коснулись ряда актуальных тем сотрудничества в сфере экономики, торговли, образования и других.

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Wikipedia / Mfa.gov.ua

Полина Никифорова
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