Путин подтвердил готовность РФ содействовать Сирии в улучшении обстановки

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сирии Ахмедом Шараа подтвердил готовность российской стороны содействовать улучшению социально-экономической обстановки в САР. Москва окажет гуманитарную помощь жителям республики, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Путин подтвердил неизменную готовность РФ содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание её жителям гуманитарной помощи», — указано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы практического взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономические и образовательные аспекты. Также российский лидер выразил надежду на успешное выполнение новых задач, стоящих перед руководством Сирии, во благо сирийского народа, с которым РФ связывают исторические отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.