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12 февраля, 14:52

Путин подтвердил готовность РФ содействовать Сирии в улучшении обстановки

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Сирии Ахмедом Шараа подтвердил готовность российской стороны содействовать улучшению социально-экономической обстановки в САР. Москва окажет гуманитарную помощь жителям республики, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Путин подтвердил неизменную готовность РФ содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание её жителям гуманитарной помощи», — указано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы практического взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономические и образовательные аспекты. Также российский лидер выразил надежду на успешное выполнение новых задач, стоящих перед руководством Сирии, во благо сирийского народа, с которым РФ связывают исторические отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним сегодня, 12 февраля, Путин провёл первый разговор с новым лидером Сирии Ахмедом Шараа. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. В частности, Путин сделал акцент на принципиальной позиции РФ в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета республики.

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Дарья Нарыкова
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