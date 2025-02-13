В Кремле ответили на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии
Песков: Кремль не может сообщить ничего нового по военным базам РФ в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге отказался уточнять, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с новым руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа вопросы, касающиеся российских военных баз в арабской республике. Как отметил представитель Кремля, ничего нового по этому поводу ему добавить пока нечего.
«Нет, ничего нового, что мы могли бы сообщить, пока нет», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Напомним, телефонный разговор Путина с новым лидером Сирии состоялся накануне. В ходе беседы российский лидер подтвердил готовность Москвы содействовать улучшению социально-экономической обстановки в САР. Кроме того, РФ окажет гуманитарную помощь жителям республики. Путин и Шараа также коснулись ряда актуальных тем сотрудничества в сфере экономики, торговли, образования и других.
Life.ru