В Кремле ответили на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге отказался уточнять, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с новым руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа вопросы, касающиеся российских военных баз в арабской республике. Как отметил представитель Кремля, ничего нового по этому поводу ему добавить пока нечего.