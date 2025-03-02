В Дамаске в бою столкнулись силовики и сторонники Асада

В Сирии силовики вступили в бой против отрядов, поддерживающих бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщил источник с места.

«Столкновения этой ночью (по местному времени. — Прим. Life.ru) стали следствием событий, произошедших вчера, в результате которых погиб один из сотрудников службы», — сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».

Собеседник уточнил, что сотрудники службы безопасности предпринимали попытки войти в Джарману, но вооружённые отряды не позволили им пройти. Позднее к бою присоединилась патрульная группа общественной безопасности. В результате столкновения погиб один сотрудник службы, ещё один силовик получил ранения.