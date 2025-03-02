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2 марта, 07:20

В Дамаске в бою столкнулись силовики и сторонники Асада

РИАН: Сирийские силовики вступили в бой с отрядами Асада

В Сирии силовики вступили в бой против отрядов, поддерживающих бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщил источник с места.

«Столкновения этой ночью (по местному времени. — Прим. Life.ru) стали следствием событий, произошедших вчера, в результате которых погиб один из сотрудников службы», — сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».

Собеседник уточнил, что сотрудники службы безопасности предпринимали попытки войти в Джарману, но вооружённые отряды не позволили им пройти. Позднее к бою присоединилась патрульная группа общественной безопасности. В результате столкновения погиб один сотрудник службы, ещё один силовик получил ранения.

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А ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин первый провёл телефонный разговор с новым лидером Сирии Ахмедом Шараа. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в арабской республике. Путин сделал акцент на принципиальной позиции РФ в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.

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Shutterstock / FOTODOM / Orlok

Мария Любицкая
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