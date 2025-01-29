Новые власти Сирии отменили конституцию 2012 года и все поправки к ней
Новое руководство Сирии отменило действие конституции, принятой в 2012 году, а также всех её поправок. Об этом сообщил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани.
«Действие конституции от 2012 года отменяется. Также отменяются все законы, принятые в чрезвычайном порядке», — цитирует его местное издание Аl Watan.
Напомним, делегация РФ 28 января впервые посетила столицу Сирии Дамаск в рамках официального визита после того, как бывший президент САР Башар Асад сложил с себя полномочия. Новый руководитель страны Ахмед аш-Шараа заявил, что хотел бы развивать отношения с Москвой. Тем не менее инвестиционный контракт на управление базой Тартус был расторгнут, а новые власти начали требовать с России компенсаций, который «восстановят доверие», а также выдачи Асада. И всё же по итогу рабочей встречи в МИД заявили, что обе стороны подтвердили курс на развитие партнёрства, основанного на принципах дружбы.
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