Новые власти Сирии попросили Россию выдать Асада
Бывший президент Сирии Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona
Новые власти Сирии обратились к России с просьбой о выдаче бывшего президента САР Башара Асада. Это требование пока не имеет официального статуса, сообщает источник Reuters.
«Новый лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от Москвы выдать бывшего президента Сирии Башара Асада, который бежал в Россию после того, как в декабре был свергнут повстанцами аль-Шараа», — говорится в статье.
Напомним, 8 декабря 2024 года вооружённые силы сирийской оппозиции вошли в Дамаск. Президент Башар Асад покинул пост и срочно уехал из Сирии вместе с семьёй, обратившись за убежищем в Россию. Асад находился у власти в САР на протяжении 24 лет. Ранее эту должность занимал его отец, Хафез Асад. Позже в Кремле отметили, что не располагают информацией о точной дате встречи Путина с Асадом. 28 января российская делегация прибыла в Дамаск впервые после свержения Асада и провела переговоры с главой администрации Сирии.