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23 декабря, 15:09

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом

Ушаков: Пока неизвестно, когда может состояться встреча Путина с Асадом

Башар Асад и Владимир Путин. Обложка © kremlin

Башар Асад и Владимир Путин. Обложка © kremlin

Глава государства Владимир Путин планирует провести встречу с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом, который в настоящее время находится в России. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, когда может состояться эта встреча, пока неизвестно.

«Президент в ходе недавнего общения на прямой линии упомянул, что он имеет в виду встретиться с Асадом. Когда он будет встречаться — я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, пройдёт такая встреча», — заявил Ушаков на брифинге.

Напомним, что 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Асад возглавлял Сирию 24 года. До этого пост главы сирийского государства занимал его отец Хафез Асад.

Путин заявил, что не виделся с Асадом после его приезда в Москву
Путин заявил, что не виделся с Асадом после его приезда в Москву
Оксана Попова
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