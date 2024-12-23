В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом
Ушаков: Пока неизвестно, когда может состояться встреча Путина с Асадом
Башар Асад и Владимир Путин. Обложка © kremlin
Глава государства Владимир Путин планирует провести встречу с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом, который в настоящее время находится в России. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, когда может состояться эта встреча, пока неизвестно.
«Президент в ходе недавнего общения на прямой линии упомянул, что он имеет в виду встретиться с Асадом. Когда он будет встречаться — я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, пройдёт такая встреча», — заявил Ушаков на брифинге.
Напомним, что 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Асад возглавлял Сирию 24 года. До этого пост главы сирийского государства занимал его отец Хафез Асад.