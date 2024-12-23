В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Асадом

Глава государства Владимир Путин планирует провести встречу с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом, который в настоящее время находится в России. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, когда может состояться эта встреча, пока неизвестно.

«Президент в ходе недавнего общения на прямой линии упомянул, что он имеет в виду встретиться с Асадом. Когда он будет встречаться — я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, пройдёт такая встреча», — заявил Ушаков на брифинге.