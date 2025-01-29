Новые власти Сирии хотят от России денег «за доверие»
Sana: Власти Сирии хотят добиться от РФ компенсации для восстановления доверия
Новые власти Сирия хотят добиться от России компенсаций «для восстановления доверия». Об этом они сообщили, когда российская делегация впервые посетила страну с момента краха режима бывшего сирийского президента Башара Асада. Об этом пишет агентство Sana.
«Российская сторона подтвердила свою поддержку происходящих позитивных изменений в Сирии. В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — сказано в тексте публикации.
Представители Сирии в ходе переговоров отметили необходимость «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам», если Москва хочет восстановить отношения.
Ранее российская делегация прибыла в Дамаск впервые после падения режима бывшего лидера Сирии Башара Асада. Новый глава страны Ахмед аш-Шараа заявил, что отношения с Москвой представляют важность для его государства и выразил надежду, что Россия не изменит мнение насчёт своего присутствия в регионе. Однако инвестиционный контракт на управление морским портом Тартус всё-таки был расторгнут. В Кремле говорят, что РФ будет продолжать вести диалог с новой сирийской властью.
Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash