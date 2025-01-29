Новые власти Сирии хотят от России денег «за доверие»

Новые власти Сирия хотят добиться от России компенсаций «для восстановления доверия». Об этом они сообщили, когда российская делегация впервые посетила страну с момента краха режима бывшего сирийского президента Башара Асада. Об этом пишет агентство Sana.

«Российская сторона подтвердила свою поддержку происходящих позитивных изменений в Сирии. В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — сказано в тексте публикации.