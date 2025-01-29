Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 09:18

Песков заявил, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии

Кремль акцентирует внимание на важности взаимодействия российской делегации с новыми сирийскими властями и планирует продолжать диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это значимая поездка и важные контакты, так как необходимо устанавливать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься в дальнейшем», — отметил он, комментируя недавний визит российской делегации в Дамаск.

Путин: Россия желает народу Сирии преодолеть все нынешние вызовы
Путин: Россия желает народу Сирии преодолеть все нынешние вызовы

Ранее российская делегация, включающая заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и специального представителя президента по Сирии Александра Лаврентьева, совершила свой первый официальный визит в Дамаск после изменения власти в арабской республике.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Сирия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar