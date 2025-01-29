Песков заявил, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии

Кремль акцентирует внимание на важности взаимодействия российской делегации с новыми сирийскими властями и планирует продолжать диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это значимая поездка и важные контакты, так как необходимо устанавливать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься в дальнейшем», — отметил он, комментируя недавний визит российской делегации в Дамаск.