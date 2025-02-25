«Процесс идёт»: В Кремле ответили на вопрос о ситуации с военными базами РФ в Сирии

Россия продолжает контакты с властями Сирии, «рабочий процесс идёт». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сохранении российских военных баз в республике.

«Мы продолжаем наши контакты с сирийскими властями, сирийский сюжет фигурирует в повестке дня всех наших международных контактов», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.