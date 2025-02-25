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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 февраля, 09:56

«Процесс идёт»: В Кремле ответили на вопрос о ситуации с военными базами РФ в Сирии

Песков: Россия продолжает контакты с Сирией, рабочий процесс продвигается

Россия продолжает контакты с властями Сирии, «рабочий процесс идёт». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сохранении российских военных баз в республике.

«Мы продолжаем наши контакты с сирийскими властями, сирийский сюжет фигурирует в повестке дня всех наших международных контактов», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Глава МИД Сирии в Мюнхене высказался о будущем отношений с Россией
Глава МИД Сирии в Мюнхене высказался о будущем отношений с Россией

Напомним, что 12 февраля президент РФ Владимир Путин провёл первый разговор с новым лидером Сирии Ахмедом Шараа. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в республике. В частности, Путин сделал акцент на принципиальной позиции РФ в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета республики. Путин и Шараа также коснулись ряда актуальных тем сотрудничества в сфере экономики, торговли, образования и других.

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Life.ru

Александр Юнашев
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