Сирийские войска входят в Тартус и Латакию, где подняли восстание сторонники Асада
SANA: ВС Сирии входят в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками Асада
Группировки войск временного сирийского правительства входят в города Латакия и Тартус, чтобы бороться с оппозиционерами, поддерживающими прежнего лидера Башара Асада. Об этом рассказывает местное агентство SANA.
Управление внутренней безопасности заявило о старте крупной войсковой операции по прочёсыванию административных центров и прочих населённых пунктов. Ведомство призывает сторонников прежнего президента сдаться.
По данным телеканала Al Arabiya, силы нового правительства уже заняли центральные районы провинций Латакия и Тартус. Газета Al Watan информирует, что во второй провинции на два часа продлили комендантский час. Теперь он действует с 22:00 до 12:00.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали крупное наступление на позиции армии САР. В результате 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Башар Асад покинул пост президента, запросив убежище в России. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, был назначен главой сирийского кабинета министров переходного периода. При этом фактическим главой Сирии стал Ахмед Аш-Шараа.
В начале марта начались крупные столкновения между сторонниками бывшего президента Асада и новыми властями. Искрой стала гибель одного из сотрудников службы безопасности. Большинство сторонников экс-президента являются приверженцами алавизма — синкретической религии, которую можно рассматривать и как эзотерическое ответвление персидского направления ислама и даже шиизма, с которым алавитов объединяет культ Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.
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