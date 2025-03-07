Сирийские войска входят в Тартус и Латакию, где подняли восстание сторонники Асада

Группировки войск временного сирийского правительства входят в города Латакия и Тартус, чтобы бороться с оппозиционерами, поддерживающими прежнего лидера Башара Асада. Об этом рассказывает местное агентство SANA.

Управление внутренней безопасности заявило о старте крупной войсковой операции по прочёсыванию административных центров и прочих населённых пунктов. Ведомство призывает сторонников прежнего президента сдаться.

По данным телеканала Al Arabiya, силы нового правительства уже заняли центральные районы провинций Латакия и Тартус. Газета Al Watan информирует, что во второй провинции на два часа продлили комендантский час. Теперь он действует с 22:00 до 12:00.

В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали крупное наступление на позиции армии САР. В результате 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Башар Асад покинул пост президента, запросив убежище в России. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, был назначен главой сирийского кабинета министров переходного периода. При этом фактическим главой Сирии стал Ахмед Аш-Шараа.