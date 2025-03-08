Президент Сирии аш-Шараа обратился к сторонникам Асада с призывом сложить оружие

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа выступил с обращением к сторонникам экс-главы республики Башара Асада. Политик призвал их к прекращению вооружённого сопротивления, пригрозив судебным преследованием.

По словам президента, «остатки прежнего режима» должны «проявить инициативу и сложить оружие». Аш-Шараа отметил, что любое насилие с их стороны будет жестко пресечено, а виновные понесут наказание в рамках закона.