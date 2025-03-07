В Кремле оценили угрозу для военных РФ из-за операции в Сирии
Песков: Российским военным в Сирии обеспечивается должный уровень безопасности
Российским военнослужащим, находящимся в Сирии, обеспечивается безопасность на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации в стране.
«Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне», — сказал представитель Кремля.
Он отказался комментировать ход операции, сославшись на, что Кремль не располагает всеми деталями.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали крупное наступление на позиции армии САР. В результате 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Башар Асад покинул пост президента, запросив убежище в России. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, был назначен главой сирийского кабинета министров переходного периода. При этом фактическим главой Сирии стал Ахмед Аш-Шараа.
В начале марта произошли крупные столкновения между сторонниками бывшего президента Асада и новыми властями. Искрой стала гибель одного из сотрудников службы безопасности. Большинство сторонников экс-президента являются приверженцами алавизма — синкретической религии, которую можно рассматривать и как эзотерическое ответвление персидского направления ислама и даже шиизма, с которым алавитов объединяет культ Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.
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