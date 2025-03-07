В Кремле оценили угрозу для военных РФ из-за операции в Сирии

Российским военнослужащим, находящимся в Сирии, обеспечивается безопасность на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации в стране.

«Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне», — сказал представитель Кремля.

Он отказался комментировать ход операции, сославшись на, что Кремль не располагает всеми деталями.

В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали крупное наступление на позиции армии САР. В результате 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Башар Асад покинул пост президента, запросив убежище в России. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, был назначен главой сирийского кабинета министров переходного периода. При этом фактическим главой Сирии стал Ахмед Аш-Шараа.