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8 МАРТА

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Регион
8 марта, 22:56

Rudaw: Более 530 мирных жителей погибли в Сирии с 6 марта из-за боестолкновений

В период с 6 по 8 марта жертвами ожесточённых боестолкновений в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс стали 532 мирных жителя. Большая часть погибших принадлежит к алавитской общине, сообщил телеканал Rudaw.

Общее число погибших, включая бойцов с обеих сторон, достигло 745 человек. Среди них 93 представителя сил безопасности, подчинённых новым сирийским властям, и 120 членов вооружённых формирований, поддерживающих бывшего президента Башара Асада.

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Напомним, что 6 марта в сирийской Латакии началось восстание сторонников Башара Асада. В ответ правительственные войска начали масштабную операцию. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал повстанцев сложить оружие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Антон Голыбин
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