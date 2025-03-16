Белый дом показал, как Трамп наблюдает за ходом военной операции против хуситов
Дональд Трамп наблюдает за ударами по Йемену. Обложка © X / The White House
Президент США Дональд Трамп лично наблюдал за стартом военной операции в Йемене, направленной против группировки «Ансар Аллах». Соответствующие снимки с участием политика опубликовал Белый дом. На кадрах глава государства облачён в фирменную красную кепку и наушники.
«Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские морские суда и предотвратить террористические угрозы. Слишком долго американская экономика и национальные интересы подвергались нападкам со стороны хуситов. Но только не при этом президенте», — гласит подпись к посту с фотографиями.
Дональд Трамп наблюдает за ударами по Йемену. Фото © X / The White House
Напомним, Трамп объявил о начале военной операции против йеменских хуситов вечером 15 марта. Первые удары обрушились на столицу страны Сану. Повстанцы уже пообещали ответить Штатам.