Белый дом показал, как Трамп наблюдает за ходом военной операции против хуситов

Президент США Дональд Трамп лично наблюдал за стартом военной операции в Йемене, направленной против группировки «Ансар Аллах». Соответствующие снимки с участием политика опубликовал Белый дом. На кадрах глава государства облачён в фирменную красную кепку и наушники.

«Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские морские суда и предотвратить террористические угрозы. Слишком долго американская экономика и национальные интересы подвергались нападкам со стороны хуситов. Но только не при этом президенте», — гласит подпись к посту с фотографиями.