Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 03:07

Белый дом показал, как Трамп наблюдает за ходом военной операции против хуситов

Дональд Трамп наблюдает за ударами по Йемену. Обложка © X / The White House

Дональд Трамп наблюдает за ударами по Йемену. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп лично наблюдал за стартом военной операции в Йемене, направленной против группировки «Ансар Аллах». Соответствующие снимки с участием политика опубликовал Белый дом. На кадрах глава государства облачён в фирменную красную кепку и наушники.

«Президент Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские морские суда и предотвратить террористические угрозы. Слишком долго американская экономика и национальные интересы подвергались нападкам со стороны хуситов. Но только не при этом президенте», — гласит подпись к посту с фотографиями.

Дональд Трамп наблюдает за ударами по Йемену. Фото © X / The White House

Дональд Трамп наблюдает за ударами по Йемену. Фото © X / The White House

Центральное командование ВС США показало кадры начала военной операции в Йемене
Центральное командование ВС США показало кадры начала военной операции в Йемене

Напомним, Трамп объявил о начале военной операции против йеменских хуситов вечером 15 марта. Первые удары обрушились на столицу страны Сану. Повстанцы уже пообещали ответить Штатам.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • йемен
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar