Хуситы заявили о более чем 47 американских ударах по Йемену минувшей ночью
ВС США минувшей ночью нанесли более 47 ударов по семи провинциям Йемена, контролируемым хуситским движением «Ансар Аллах». Об этом сообщил представитель мятежного движения Яхья Сариа.
«Американский враг совершил вопиющую агрессию против нашей страны, нанеся более 47 авиаударов по ряду районов в провинциях Сана, Саада, Эль-Бейда, Хаджа, Дамар, Мариб и Эль-Джауф. По предварительным подсчётам, в результате этих ударов погибли и получили ранения десятки людей», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah.
Напомним, вечером 15 марта армия Штатов приступила к проведению военной операции против йеменских хуситов для защиты американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. Известно, что первыми от ударов США погибли мирные жители. Сообщалось о более чем 30 погибших гражданских и свыше 100 раненых.
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