Лавров призвал Рубио не применять силу в Красном море и решить конфликт диалогом

В ходе состоявшегося 15 марта разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём Штатов Марко Рубио российский министр призвал американскую сторону немедленно прекратить применение силы против хуситов в Красном море и решить конфликт дипломатическим путём. Об этом сказано в релизе дипломатического ведомства.