Лавров призвал Рубио не применять силу в Красном море и решить конфликт диалогом
В ходе состоявшегося 15 марта разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём Штатов Марко Рубио российский министр призвал американскую сторону немедленно прекратить применение силы против хуситов в Красном море и решить конфликт дипломатическим путём. Об этом сказано в релизе дипломатического ведомства.
«Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы всеми сторонами, важность для них вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие», — говорится в публикации внешнеполитического ведомства России.
Напомним, сегодня Госдеп проинформировал о телефонных переговорах Сергея Лаврова и Марка Рубио, в ходе которых американская сторона уведомила Россию о старте военной операции против йеменских хуситов. Также дипломаты обсуждали реализацию договорённостей, достигнутых делегациями РФ и США в Эр-Рияде.
Американский лидер Дональд Трамп объявил о начале операции против хусисткого движения «Ансар Аллах» 15 марта. ВС США нанесли удары по столице Йемена городу Сана. Представители движения уже пообещали, что атака американцев не останется без ответа.
Life.ru