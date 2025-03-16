Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 09:28

Лавров призвал Рубио не применять силу в Красном море и решить конфликт диалогом

В ходе состоявшегося 15 марта разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём Штатов Марко Рубио российский министр призвал американскую сторону немедленно прекратить применение силы против хуситов в Красном море и решить конфликт дипломатическим путём. Об этом сказано в релизе дипломатического ведомства.

«Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы всеми сторонами, важность для них вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие», — говорится в публикации внешнеполитического ведомства России.

Белый дом показал, как Трамп наблюдает за ходом военной операции против хуситов
Белый дом показал, как Трамп наблюдает за ходом военной операции против хуситов

Напомним, сегодня Госдеп проинформировал о телефонных переговорах Сергея Лаврова и Марка Рубио, в ходе которых американская сторона уведомила Россию о старте военной операции против йеменских хуситов. Также дипломаты обсуждали реализацию договорённостей, достигнутых делегациями РФ и США в Эр-Рияде.

Число жертв ударов США по Йемену достигло 31, раненных – более 100
Число жертв ударов США по Йемену достигло 31, раненных – более 100

Американский лидер Дональд Трамп объявил о начале операции против хусисткого движения «Ансар Аллах» 15 марта. ВС США нанесли удары по столице Йемена городу Сана. Представители движения уже пообещали, что атака американцев не останется без ответа.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • США
  • МИД РФ
  • Марко Рубио
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar