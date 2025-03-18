Хуситы заявили о третьем ударе по авианосцу США Harry Truman

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» сообщили о третьем ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Они нанесли ответный удар на действия США против Йемена.

Как рассказал представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале, в атаке использовали две крылатые ракеты и два беспилотника.