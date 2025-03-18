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18 марта, 01:32

Хуситы заявили о третьем ударе по авианосцу США Harry Truman

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» сообщили о третьем ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Они нанесли ответный удар на действия США против Йемена.

Как рассказал представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале, в атаке использовали две крылатые ракеты и два беспилотника.

Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу Harry Truman
Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу Harry Truman

Напомним, авиаудары американских военных по территориально подконтрольной «Ансар Аллах» части Йемена привели к гибели 53 человек. Эти данные предоставил представитель министерства здравоохранения администрации хуситов Анис аль-Асбахи. Он также отметил, что число пострадавших увеличилось до 98 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc

Лия Мурадьян
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