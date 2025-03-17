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Регион
17 марта, 03:13

Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу Harry Truman

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о второй за последние 24 часа атаке на американский авианосец USS Harry Truman. Операция длилась несколько часов и включала удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

Хуситы заявили, что это был ответ на недавние авиаудары США по Йемену. Пока официального подтверждения от Вашингтона об атаке на авианосец нет.

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Ранее американские военные проводили операции на территории Йемена, что вызвало резкую реакцию со стороны хуситов. Они нанесли первый удар по авианосцу, который находился в акватории Красного моря, вечером 16 марта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gail Heaton

Артём Гапоненко
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