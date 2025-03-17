Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу Harry Truman
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о второй за последние 24 часа атаке на американский авианосец USS Harry Truman. Операция длилась несколько часов и включала удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.
Хуситы заявили, что это был ответ на недавние авиаудары США по Йемену. Пока официального подтверждения от Вашингтона об атаке на авианосец нет.
Ранее американские военные проводили операции на территории Йемена, что вызвало резкую реакцию со стороны хуситов. Они нанесли первый удар по авианосцу, который находился в акватории Красного моря, вечером 16 марта.
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