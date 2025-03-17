Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу Harry Truman

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о второй за последние 24 часа атаке на американский авианосец USS Harry Truman. Операция длилась несколько часов и включала удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

Хуситы заявили, что это был ответ на недавние авиаудары США по Йемену. Пока официального подтверждения от Вашингтона об атаке на авианосец нет.