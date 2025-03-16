Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море в ответ на удары ВС США

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, объявило, что нанесло удар по американскому авианосцу Harry Truman и военным кораблям в Красном море с помощью ракет и беспилотников. Это заявление было сделано в ответ на атаки, совершённые по территории Йемена.

«В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman в Красном море и военных кораблей. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18-ю баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях вооружённых сил хуситов.