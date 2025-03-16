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16 марта, 18:19

Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море в ответ на удары ВС США

Хуситы выпустили 18 ракет и БПЛА по авианосцу США Harry Truman в Красном море

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, объявило, что нанесло удар по американскому авианосцу Harry Truman и военным кораблям в Красном море с помощью ракет и беспилотников. Это заявление было сделано в ответ на атаки, совершённые по территории Йемена.

«В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman в Красном море и военных кораблей. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18-ю баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях вооружённых сил хуситов.

Они отметили, что в ответ на агрессию против своей страны намерены атаковать все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях.

Белый дом показал, как Трамп наблюдает за ходом военной операции против хуситов
Белый дом показал, как Трамп наблюдает за ходом военной операции против хуситов

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против йеменских хуситов вечером 15 марта. Первые удары обрушились на столицу страны Сану. В результате атаки погибли девять человек, ещё столько же получили ранения. Повстанцы уже пообещали ответить Штатам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Александра Мышляева
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