Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море в ответ на удары ВС США
Хуситы выпустили 18 ракет и БПЛА по авианосцу США Harry Truman в Красном море
Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, объявило, что нанесло удар по американскому авианосцу Harry Truman и военным кораблям в Красном море с помощью ракет и беспилотников. Это заявление было сделано в ответ на атаки, совершённые по территории Йемена.
«В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman в Красном море и военных кораблей. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18-ю баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях вооружённых сил хуситов.
Они отметили, что в ответ на агрессию против своей страны намерены атаковать все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против йеменских хуситов вечером 15 марта. Первые удары обрушились на столицу страны Сану. В результате атаки погибли девять человек, ещё столько же получили ранения. Повстанцы уже пообещали ответить Штатам.
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