Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 00:24

Число жертв американских ударов по Йемену возросло до 53

В результате авиаударов, нанесённых американскими военными по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах», погибли 53 человека. Такие данные привёл представитель министерства здравоохранения в администрации хуситов Анис аль-Асбахи. Он также сообщил, что количество пострадавших достигло 98 человек.

Согласно заявлению, опубликованному аль-Асбахи в соцсетях, атаки, проведённые 15 марта, затронули гражданское население. Среди погибших оказались пятеро детей, а в списке раненых числятся ещё девять несовершеннолетних.

Представители местных властей настаивают, что все жертвы были мирными жителями. Они обвиняют США в целенаправленных ударах по гражданским объектам.

Хуситы запретили судам США проход по Красному и Аравийскому морям
Хуситы запретили судам США проход по Красному и Аравийскому морям

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против йеменских хуситов 15 марта. В ответ на это хуситы объявили, что нанесли удар по американскому авианосцу Harry Truman и военным кораблям в Красном море с помощью ракет и беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Артём Гапоненко
  • Новости
  • йемен
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar