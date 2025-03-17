Число жертв американских ударов по Йемену возросло до 53

В результате авиаударов, нанесённых американскими военными по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах», погибли 53 человека. Такие данные привёл представитель министерства здравоохранения в администрации хуситов Анис аль-Асбахи. Он также сообщил, что количество пострадавших достигло 98 человек.

Согласно заявлению, опубликованному аль-Асбахи в соцсетях, атаки, проведённые 15 марта, затронули гражданское население. Среди погибших оказались пятеро детей, а в списке раненых числятся ещё девять несовершеннолетних.