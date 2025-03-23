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Регион
23 марта, 14:38

Хуситы ударили ракетами по американскому авианосцу в Красном море

Йеменские хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» вновь ударили при помощи ракет и дронов по американскому авианосцу Harry Truman, который проходил по Красному морю. Атака продолжалась несколько часов. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооружённых сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«В качестве ответа на агрессию США, которые за последние часы нанесли десятки ударов по Йемену, наши силы при поддержке ракетных войск и беспилотной авиации вступили в бой с американским авианосцем USS Harry Truman и рядом вражеских военных кораблей в Красном море с использованием ракет и БПЛА», — уточнил он.

Хуситы заявили о четвёртой атаке на авианосец США Harry Truman
Хуситы заявили о четвёртой атаке на авианосец США Harry Truman

Напомним, что конфликт в регионе обострился после начала военной операции США. Йеменское движение «Ансар Аллах» сегодня, 23 марта, заявило об успешном ударе с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» для удара по аэропорту Бен-Гурион — крупнейшему воздушному узлу Израиля.

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Татьяна Миссуми
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