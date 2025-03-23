Хуситы ударили ракетами по американскому авианосцу в Красном море
Йеменские хуситы заявили об атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море
Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» вновь ударили при помощи ракет и дронов по американскому авианосцу Harry Truman, который проходил по Красному морю. Атака продолжалась несколько часов. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооружённых сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
«В качестве ответа на агрессию США, которые за последние часы нанесли десятки ударов по Йемену, наши силы при поддержке ракетных войск и беспилотной авиации вступили в бой с американским авианосцем USS Harry Truman и рядом вражеских военных кораблей в Красном море с использованием ракет и БПЛА», — уточнил он.
Напомним, что конфликт в регионе обострился после начала военной операции США. Йеменское движение «Ансар Аллах» сегодня, 23 марта, заявило об успешном ударе с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» для удара по аэропорту Бен-Гурион — крупнейшему воздушному узлу Израиля.