Уолтцу прочат отставку после случая с чатом о хуситах в Signal

После инцидента с журналистом, которого по ошибке добавили в секретный чат, где высокопоставленные американские чиновники обсуждали удары по хуситам, ведутся бурные обсуждения о потенциальной отставке помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, решение после инцидента будет принято президентом США Дональдом Трампом в течение ближайших одного-двух дней. В данным момент американское правительство продолжает следить за развитием ситуации после сообщений об утечке данных.

«Половина из них (сотрудников администрациию — Прим. Life.ru) говорят, что он (Уолтц) никогда не выживет или не должен выжить», — приводит издание слова одного из чиновников.