Уолтцу прочат отставку после случая с чатом о хуситах в Signal
Politico: В США прочат отставку Уолтцу после случая с чатом о хуситах в Signal
После инцидента с журналистом, которого по ошибке добавили в секретный чат, где высокопоставленные американские чиновники обсуждали удары по хуситам, ведутся бурные обсуждения о потенциальной отставке помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По имеющимся данным, решение после инцидента будет принято президентом США Дональдом Трампом в течение ближайших одного-двух дней. В данным момент американское правительство продолжает следить за развитием ситуации после сообщений об утечке данных.
«Половина из них (сотрудников администрациию — Прим. Life.ru) говорят, что он (Уолтц) никогда не выживет или не должен выжить», — приводит издание слова одного из чиновников.
Наиболее распространено мнение, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы не ставить президента в «затруднительное положение». Другие источники, близкие к администрации, даже заявили, что «Майк Уолтц - полный идиот», раз позволил подобному случиться. Однако последнее слово всё же остаётся за Трампом.
Как сообщал Life.ru, редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в секретный правительственный чат США, где обсуждались удары по йеменским хуситам. Он получил приглашение от аккаунта под именем советника Белого дома Майкла Уолтца. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил, что угроз для национальной безопасности нет. После глава Пентагона Пит Хегсет опроверг утечку секретных данных в чате.
ТАСС / AP / Saul Loeb