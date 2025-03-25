Маск своеобразно оценил скандал с журналистом в чате, где обсуждались удары по хуситам
Маск — об утечке из Signal: До второй страницы The Atlantic никто не дочитывает
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардер Илон Маск в соцсети X написал, что никто не дочитывает до второй страницы журнала The Atlantic. Таким образом он прокомментировал скандал с журналистом издания, попавшим в чат с членами администрации Белого дома.
«Лучшее место, чтобы спрятать труп — это вторая страница журнала The Atlantic, потому что дотуда никто никогда не доходит», — написал он в Х.
Как сообщал Life.ru, редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в секретный правительственный чат США, где обсуждались удары по йеменским хуситам. Он получил приглашение от аккаунта под именем советника Белого дома Майкла Уолтца. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил, что угроз для национальной безопасности нет. После глава Пентагона Пит Хегсет опроверг утечку секретных данных в чате.
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