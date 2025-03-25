Маск своеобразно оценил скандал с журналистом в чате, где обсуждались удары по хуситам

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардер Илон Маск в соцсети X написал, что никто не дочитывает до второй страницы журнала The Atlantic. Таким образом он прокомментировал скандал с журналистом издания, попавшим в чат с членами администрации Белого дома.