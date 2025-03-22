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22 марта, 18:04

Пентагон начал расследование с детектором лжи из-за Илона Маска

Bloomberg: МО США начало расследование с полиграфом после скандала с Маском

Министерство обороны США начало внутреннее расследование с использованием детектора лжи, чтобы выяснить источники утечек секретной информации на фоне скандала, связанного с недавним визитом миллиардера Илона Маска в Пентагон. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документ и осведомленных источников.

Согласно информации агентства, ко всем подразделениям Пентагона, включая те, которые занимаются вопросами Китая и Ирана, было привлечено внимание к расследованию, и их текущая работа была приостановлена. Инициатором проверки выступил глава аппарата министра обороны Джо Каспер, который потребовал выявить виновных и передать их в соответствующие правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. После завершения расследования министр обороны Пит Хегсет получит доклад с выводами и рекомендациями.

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Напомним, американский предприниматель Илон Маск обвинил Пентагон в распространении фейков. Так бизнесмен отреагировал на статьи западных СМИ о том, что министерство хочет провести для него брифинг по поводу военных действий в случае возможной войны с Китаем. Это вызвало обеспокоенность из-за его деловых интересов в КНР.

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Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Александра Мышляева
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