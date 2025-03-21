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Регион
21 марта, 10:36

Илон Маск назвал газету NYT пропагандой в чистом виде

Маск обвинил Пентагон в фейках, которые распространяет NYT

Американский предприниматель Илон Маск назвал газету The New York Times (NYT) пропагандой с недостоверной информацией. Так бизнесмен отреагировал на статью о том, что Пентагон хочет провести для него брифинг по поводу военных действий в случае возможной войны с Китаем.

«The New York Times — это чистая пропаганда. Кроме того, я с нетерпением жду судебного преследования тех в Пентагоне, кто сливает NYT злонамеренно ложную информацию. Они будут найдены», написал Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее Илон Маск поздравил создателя мессенджера Telegram Павла Дурова с достижением миллиарда активных пользователей. Бизнесмен написал коллеге короткое сообщение: «Поздравляю!».

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Полина Никифорова
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