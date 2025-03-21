Илон Маск назвал газету NYT пропагандой в чистом виде

Американский предприниматель Илон Маск назвал газету The New York Times (NYT) пропагандой с недостоверной информацией. Так бизнесмен отреагировал на статью о том, что Пентагон хочет провести для него брифинг по поводу военных действий в случае возможной войны с Китаем.

«The New York Times — это чистая пропаганда. Кроме того, я с нетерпением жду судебного преследования тех в Пентагоне, кто сливает NYT злонамеренно ложную информацию. Они будут найдены», — написал Илон Маск на своей странице в соцсети X.