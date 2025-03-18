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18 марта, 11:54

Глава РФПИ Дмитриев анонсировал встречу с Маском

Дмитриев: Россия обсудит с Маском перспективы сотрудничества в космосе

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о контактах с американским предпринимателем Илоном Маском в ближайшем будущем. Он сказал об этом в беседе с журналистами, отвечая на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева на полях съезда РСПП.

Кирилл Дмитриев о контактах с Илоном Маском. Видео © Life.ru

«Я думаю, что безусловно будут обсуждения с Маском в ближайшее уже время. И мы считаем, что Маск — как раз уникальный лидер, который нацелен на то, чтобы человечество вместе двигалось вперёд. И его фокус на созидательном движении мы безусловно видим, ценим и он определённо один из величайших лидеров современности», — высказался наш собеседник.

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Напомним, на днях Кирилл Дмитриев предложил Илону Маску совместно организовать российско-американскую миссию на Марс в 2029 году, после того, как туда отправится андроид Optimus компании Tesla. Сам глава SpaceX считает, что полёты людей на красную планету могут начаться уже в течение 5-7 лет.

Сегодня в Москве проходит съезд РСПП. Планируется, что мероприятие посетит и президент России Владимир Путин, чтобы провести встречу с бизнесом в закрытом режиме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александр Юнашев
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