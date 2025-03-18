Глава РФПИ Дмитриев анонсировал встречу с Маском

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о контактах с американским предпринимателем Илоном Маском в ближайшем будущем. Он сказал об этом в беседе с журналистами, отвечая на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева на полях съезда РСПП.

«Я думаю, что безусловно будут обсуждения с Маском в ближайшее уже время. И мы считаем, что Маск — как раз уникальный лидер, который нацелен на то, чтобы человечество вместе двигалось вперёд. И его фокус на созидательном движении мы безусловно видим, ценим и он определённо один из величайших лидеров современности», — высказался наш собеседник.