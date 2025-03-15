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15 марта, 10:02

Глава РФПИ предложил Илону Маску направить на Марс совместную миссию РФ и США

Глава РФПИ Дмитриев призвал Маска направить миссию РФ и США на Марс в 2029 году

Кирилл Дмитриев и Илон Маск. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный, Allison Robbert

Кирилл Дмитриев и Илон Маск. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный, Allison Robbert

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить на Марс в 2029 году совместную миссию России и США. Этой идеей он поделился в соцсети X.

«В 2025 году — пятидесятая годовщина первого международного полёта в космос [в рамках миссии СССР и США] «Союз» — «Аполлон». Станет ли 2029-й годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения», — обратился Дмитриев к бизнесмену.

Таким образом, глава РФПИ прокомментировал пост Маска, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Красную планету в конце следующего года. По словам Дмитриева, если полёты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 года туда могут отправить космические корабли с людьми на борту.

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А ранее Life.ru писал, что Илон Маск призвал вывести с орбиты Земли МКС и начать подготовку полёта на Марс. По его словам, пользы от этой станции очень мало, так как она уже отслужила своё.

Дарья Нарыкова
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