Марсоход Perseverance нашёл вероятное доказательство жизни на Марсе

Учёные NASA нашли вероятное доказательство жизни на Марсе. Внимание специалистов привлекли необычные камни кварца с «леопардовыми узорами», которые обнаружил марсоход Perseverance в кратере Езеро. По мнению учёных, подобные пятна могли появиться под воздействием микроорганизмов.

Дистанционный химический анализ показал высокое содержание фосфора и железа в тёмных участках камней, в светлых частях выявлены скопления серы. Подобная комбинация химических элементов характерна для земных простейших форм жизни, которые занимаются переработкой органики.

Проанализировав ситуацию, учёные сделали смелое предположение, что раньше на Марсе обитали микробы. Тем не менее для подтверждения этой гипотезы потребуется дополнительные исследования, так как подобные узоры могут образоваться и в результате небиологических процессов. Ситуация прояснится, когда марсоход вернётся домой: проба уже находится в специальном отсеке.