Ученые всё это время ошибались: Названа настоящая причина красного цвета Марса

Красный цвет Марсу придаёт вовсе не минерал гематит, как считалось ранее. Новое исследование показало, что всё дело в наличии оксида железа ферригидрита, который появляется при взаимодействия с холодной водой. Результаты работы учёных опубликованы в журнале Nature.

«Предыдущие исследования приписывали красный цвет Марса безводному гематиту. Здесь мы показываем, что слабокристаллический ферригидрит является доминирующим состоянием», — говорится в научной статье.

Устойчивость ферригидрита позволяет предположить, что минерал сформировался в холодный и влажный период ранней истории Марса. Возможно, тогда на планете были окислительные условия, которые позже сменились современной засушливой средой. Это открытие расширяет горизонты для изучения марсианского прошлого и поиска следов воды.