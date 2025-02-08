До Марса за 30 дней: Российские учёные создали плазменный двигатель для космических путешествий

«Росатом» представил лабораторный макет плазменного двигателя, предназначенного для межпланетных путешествий. Как заявили в пресс-службе научного дивизиона госкорпорации, уникальная разработка базируется на магнитно-плазменном ускорителе и обладает повышенными параметрами тяги.

«Применение таких двигателей позволит России в будущем выйти на новый уровень в освоении дальнего космоса», — говорится в официальном сообщении.

Двигатель, работающий в импульсно-периодическом режиме, имеет среднюю мощность 300 кВт. Новая силовая установка позволит значительно увеличить скорость космических аппаратов, что недостижимо для химических двигателей. Кроме того, использование плазменной технологии существенно снизит расход топлива.

«Сейчас полёт на Марс на обычных двигателях может занимать почти год в одну сторону, что опасно для космонавтов из-за космического излучения и воздействия радиации. Использование же плазменных двигателей может сократить миссию до 30-60 дней, то есть можно будет отправить космонавта к Марсу и обратно», — подчеркнул первый замдиректора по науке научного института «Росатома» в Троицке Алексей Воронов.

Для испытаний прототипа в Троицке создается масштабный экспериментальный стенд с вакуумной камерой диаметром четыре метра и длиной 14 метров, оснащённый уникальными системами для имитации условий открытого космоса.