Тайконавты впервые синтезировали кислород в космосе

Китайские астронавты с орбитальной станции «Тяньгун» впервые сумели извлечь кислород и компоненты для ракетного топлива. Это открывает врата к более глубокому освоению космоса, включая и высадку на Луну, которую планируют провести к 2030 году, сообщает газета South China Morning Post.

Члены экипажа «Шэньчжоу-19» впервые в мире успешно использовали на орбите технологии искусственного фотосинтеза, получив кислород. Было проведено в общей сложности 12 опытов в замкнутом пространстве с применением полупроводниковых катализаторов. В ходе эксперимента удалось преобразовать углекислый газ и воду в кислород с получением этилена. Этот газ можно использовать в производстве топлива для космических аппаратов. Сама технология позволяет создать имитацию естественного процесса фотосинтеза зелёных растений при помощи инженерных физических и химических методов.

Авторы указали, что целью проведённых на борту МКС экспериментов стало выяснить, какое влияние оказывает микрогравитация на естественный фотосинтез. Станция в основном полагается на электролиз, обеспечивая астронавтов воздухом с помощью электричества от солнечных панелей, позволяющих расщеплять воду на водород и кислород. Этот процесс является энергоёмким и будет не так полезен, если речь пойдёт об обеспечении дальних миссий на Луну или Марс.