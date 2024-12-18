Наступают на пятки NASA: Китайские космонавты установили рекорд
CNN: Космонавты из Китая провели 9 часов в открытом космосе, побив рекорд NASA
Космонавты Поднебесной установили новый мировой рекорд, обогнав астронавтов из США. Как сообщает CNN, во вторник два представителя Китая совершили 9-часовой выход в открытый космос и побили предыдущие значения, которые были установлены в 2001 году.
Теперь космонавты из Китая носят титул тех, кто совершил самый длительный выход в открытый космос. По данным Китайского пилотируемого космического агентства, члены экипажа космического корабля «Шэньчжоу-19» успешно завершили выход в космическое пространство. На борту космолёта были двое — Цай Сюйчжэ и Сун Линьдун.
Предыдущий рекорд был установлен астронавтами НАСА (NASA) — он составил 8 часов 56 минут. Тогда лучшими в истории космоса стали Джеймсом Воссом и Сьюзан Хелмс. Первым в открытый космос вышли советские космонавтом — покорителем галактики стал Алексей Леонов 18 марта 1965 года. А среди женщин — Светлана Савицкая, чей выход состоялся 25 июля 1984 года.
Космическая программа Китая была приоритетным направлением в развитии страны на протяжении многих лет, поэтому страна направляла все силы и средства на то, чтобы укрепить свои позиции как лидера в космическом пространстве. В последние годы Национальное космическое управление Китая осуществило ряд сложных роботизированных лунных миссий. В начале текущего года были доставлены лунные образцы с обратной стороны спутника Земли.
Ещё одна цель представителей Поднебесной — стать ещё одной страной, которая совершит посадку на Луну. Для этого специалисты уже разработали специальный скафандр. Историческое событие должно свершиться до 2030 года.
Между тем, коллеги из США не планируют уступать Китаю. Ранее американские учёные заявили о своих планах выращивать в космическом пространстве клетки печени, а также возвращать их в сохранном виде на Землю.
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