Наступают на пятки NASA: Китайские космонавты установили рекорд

Космонавты Поднебесной установили новый мировой рекорд, обогнав астронавтов из США. Как сообщает CNN, во вторник два представителя Китая совершили 9-часовой выход в открытый космос и побили предыдущие значения, которые были установлены в 2001 году.

Теперь космонавты из Китая носят титул тех, кто совершил самый длительный выход в открытый космос. По данным Китайского пилотируемого космического агентства, члены экипажа космического корабля «Шэньчжоу-19» успешно завершили выход в космическое пространство. На борту космолёта были двое — Цай Сюйчжэ и Сун Линьдун.

Предыдущий рекорд был установлен астронавтами НАСА (NASA) — он составил 8 часов 56 минут. Тогда лучшими в истории космоса стали Джеймсом Воссом и Сьюзан Хелмс. Первым в открытый космос вышли советские космонавтом — покорителем галактики стал Алексей Леонов 18 марта 1965 года. А среди женщин — Светлана Савицкая, чей выход состоялся 25 июля 1984 года.

Космическая программа Китая была приоритетным направлением в развитии страны на протяжении многих лет, поэтому страна направляла все силы и средства на то, чтобы укрепить свои позиции как лидера в космическом пространстве. В последние годы Национальное космическое управление Китая осуществило ряд сложных роботизированных лунных миссий. В начале текущего года были доставлены лунные образцы с обратной стороны спутника Земли.

Ещё одна цель представителей Поднебесной — стать ещё одной страной, которая совершит посадку на Луну. Для этого специалисты уже разработали специальный скафандр. Историческое событие должно свершиться до 2030 года.