Будущий глава НАСА обещал отправить американских военных на захват Марса и Луны

Дальнейшее покорение космоса невозможно без присутствия там военных, учитывая международную обстановку на нашей планете. Об этом сказал миллиардер Джаред Айзекман, который может занять должность главы НАСА (NASA), во время своего выступления на конференции Космических сил США во Флориде.

«Я думаю, это абсолютно неизбежно», — цитирует предпринимателя издание Defense News, утверждая, что Айзекман даже готов разработать проект отправки военных в космическое пространство.

Как пояснил будущий глава НАСА, сейчас США сосредоточены на том, чтобы реализовать программы по созданию баз на Луне и Марсе. По его мнению, это тот вектор, по которому якобы пойдёт всё человечество. Айзекман уверен, что именно Штаты возглавят процесс дальнейшего покорения космоса, а значит нужны «охранители там, наверху, которые будут присматривать» за американскими объектами.