Миллиардер Айзекман стал первым в истории туристом, вышедшим в открытый космос

Впервые в истории в открытый космос вышел не подготовленный космонавт, а турист. Американский миллиардер Джаред Айзекман поднялся на космическом корабле на высоту 1400 километров над Землей. В последний она была достигнута во время миссии «Аполлон» 50 лет назад. Об этом сообщила компания SpaceX Илона Маска в социальной сети X.

Достигнув нужной высоты, американский предприниматель вышел через люк корабля в открытый космос. Он пробыл в невесомости несколько минут. Само путешествие продлится пять дней. Точная сумма космического тура держится в секрете, однако вероятнее всего обошлось экзотическое турне Айзекману в сотни миллионов долларов.

Ранее Life.ru рассказал об истории двух американских астронавтов, застрявших в космосе из-за поломки оборудования. Напомним, в начале июня 2024 года американский Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к МКС. Ещё до пуска у корабля нашли несколько технических неполадок. Вернуть космонавтов на Землю должны были в середине июня, но США этого сделать не смогли. А 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскрыл судьбу будущего этого космического корабля и находившихся на его борту людей. По его словам, экипаж Starliner прибудет на Землю только в феврале 2025 года на другом корабле, который стартует к МКС в сентябре, а само судно вернут без экипажа.