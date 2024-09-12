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12 сентября, 13:57

Миллиардер Айзекман стал первым в истории туристом, вышедшим в открытый космос

Впервые в истории в открытый космос вышел не подготовленный космонавт, а турист. Американский миллиардер Джаред Айзекман поднялся на космическом корабле на высоту 1400 километров над Землей. В последний она была достигнута во время миссии «Аполлон» 50 лет назад. Об этом сообщила компания SpaceX Илона Маска в социальной сети X.

Момент выхода туриста в открытый космос. Видео © X / Polaris

Достигнув нужной высоты, американский предприниматель вышел через люк корабля в открытый космос. Он пробыл в невесомости несколько минут. Само путешествие продлится пять дней. Точная сумма космического тура держится в секрете, однако вероятнее всего обошлось экзотическое турне Айзекману в сотни миллионов долларов.

Экипаж Crew Dragon готовится к первому частному выходу в космос
Экипаж Crew Dragon готовится к первому частному выходу в космос

Ранее Life.ru рассказал об истории двух американских астронавтов, застрявших в космосе из-за поломки оборудования. Напомним, в начале июня 2024 года американский Starliner отправился в свой первый пилотируемый полёт к МКС. Ещё до пуска у корабля нашли несколько технических неполадок. Вернуть космонавтов на Землю должны были в середине июня, но США этого сделать не смогли. А 24 августа директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон раскрыл судьбу будущего этого космического корабля и находившихся на его борту людей. По его словам, экипаж Starliner прибудет на Землю только в феврале 2025 года на другом корабле, который стартует к МКС в сентябре, а само судно вернут без экипажа.

Обложка ©

X / Polaris

Мария Любицкая
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