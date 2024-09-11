Экипаж Crew Dragon готовится к первому частному выходу в космос

12 сентября два члена экипажа многоразового космического корабля Crew Dragon совершат выход в открытый космос. Это событие станет первым в истории частным выходом в космос, который выполнят непрофессиональные астронавты.

Компания SpaceX сообщила об этом на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter). В рамках миссии Polaris Dawn миллиардер-инвестор Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис выйдут в открытый космос, что станет важным шагом в развитии частных космических полётов.

Основатель SpaceX Илон Маск отметил, что миссия направляется на высоту, в три раза превышающую высоту Международной космической станции.

«...Это самое большое расстояние, на котором люди находились от Земли за последние полвека», — написал Маск в соцсети X.