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11 сентября, 01:28

Экипаж Crew Dragon готовится к первому частному выходу в космос

SpaceX: Астронавты Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября

12 сентября два члена экипажа многоразового космического корабля Crew Dragon совершат выход в открытый космос. Это событие станет первым в истории частным выходом в космос, который выполнят непрофессиональные астронавты.

Компания SpaceX сообщила об этом на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter). В рамках миссии Polaris Dawn миллиардер-инвестор Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис выйдут в открытый космос, что станет важным шагом в развитии частных космических полётов.

Основатель SpaceX Илон Маск отметил, что миссия направляется на высоту, в три раза превышающую высоту Международной космической станции.

«...Это самое большое расстояние, на котором люди находились от Земли за последние полвека», — написал Маск в соцсети X.

Пульс корабля: Астронавт доложил о странных звуках из застрявшего на МКС корабля Starliner
Пульс корабля: Астронавт доложил о странных звуках из застрявшего на МКС корабля Starliner

Ранее космический корабль Starliner компании Boeing успешно приземлился в штате Нью-Мексико, США. NASA сообщило, что корабль совершил посадку в 22:01 по местному времени (07:01 мск) после отстыковки от МКС в 18:04 по времени Восточного побережья США (01:04 мск 7 сентября). Полёт занял около шести часов, и корабль вернулся на Землю без экипажа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Кирилл Сосновских
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