Единственный в космосе астероид получил более 1% вероятности столкнуться с Землёй

Астероид 2024 YR4, открытый в декабре, стал единственным объектом, вероятность столкновения которого с Землёй превышает один процент. Астероид может приблизиться к нашей планете 22 декабря 2032 года. Об этом сообщает NASA.

Диаметр 2024 YR4 оценивается в 90 метров, что в 3-4 раза больше, чем у Челябинского метеорита. Несмотря на относительно низкую вероятность столкновения, учёные продолжают наблюдать за объектом, чтобы уточнить его траекторию и потенциальные риски.